Sprawdź, co lubisz na Facebooku. Śmieszna strona z memami mogła zmienić się w tubę rosyjskiej propagandy

O różnych próbach siania fejkniusów słyszymy co chwilę, a sam trafiłem dziś w serwisie Facebook na fanpage, który jest przepełniony nienawiścią wobec Ukraińców zaatakowanych przez Władimira Putina. No i oniemiałem. Trudno przy tym ocenić, czy posty na nim tworzą rosyjskie boty, czy też tzw. pożyteczni idioci Putina. W dodatku to nie publikowane przez tę stronę treści mnie zmroziły.