Łatwo wyobrazić sobie konsekwencje takiego fake newsa. Niechęć do uchodźców to jedno. Pamiętajmy, że kłamstwo o agresywnym zachowaniu uchodźców doprowadziło do "patroli" na ulicach Przemyśla. A plotka o braku paliwa do ogromnych kolejek na stacjach.