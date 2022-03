Facebook walczy o byt w Rosji. I słusznie

Zbrodnicza napaść na Ukrainę nie pozostawia żadnych złudzeń. Rosja jest rządzona przez krwawego dyktatora, który zachowuje się jak osoba niespełna rozumu. Putin za nic ma dobrobyt Rosji i jej mieszkańców, za nic ma też życie ludzkie, nakazując rosyjskiemu wojsku bezpardonową eliminację ukraińskiej ludności cywilnej. Dramat Ukrainy to również napięta sytuacja na całym świecie. Nikt do końca nie rozumie co właściwie Putin chce osiągnąć. A co za tym idzie, nie można wykluczyć, że jego agresja nie obejmie też i innych krajów wolnego świata.