Do niedawna uważano, że cokolwiek by się nie działo na powierzchni Ziemi, to stacja kosmiczna szlachetnie pozostaje ponad podziałami. Tym razem jednak nie mówimy o dyplomatycznych tarciach między poszczególnymi krajami, a o brutalnej, łamiącej wszelkie standardy, nawet te przyjęte na polu walki, agresji Rosji na Ukrainę. W obliczu takiego zbrodniczego działania nie ma szans na to, aby ktoś chciał z Rosją realizować jakikolwiek projekt badawczy.