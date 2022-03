Tak wyglądają media publiczne z misją. BBC wraca do radia krótkofalowego, będzie uczyć Rosjan o napaści na Ukrainę

BBC będzie nadawać od 18:00 do 20:00 ukraińskiego czasu na częstotliwości 15735 kHz i od północy do 2:00 na częstotliwości 5875 kHz. Audycje będą prowadzone w języku angielskim. BBC przewiduje, że sygnał dotrze do całej Ukrainy, a także do zachodniej części Rosji. Radio krótkofalowe przestało nadawać w Europie w 2008 r. Dziś jednak, gdy wiele zależy od samych Rosjan i ich obywatelskiego sprzeciwu względem dyktatora Putina, radiostacje wznawiają działalność.