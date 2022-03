Polacy szukają płynu Lugola, apteki rozkładają ręce. Nie idźcie tą drogą

Efekt Wolffa-Chaikoffa to fizjologiczne zjawisko polegające na wstrzymaniu prawidłowej pracy tarczycy. Wprowadzenie do organizmu wysokiej dawki egzogennego jodu powoduje trwające ok. 10 dni wstrzymywanie wchłaniania jodu przez tarczycę. Tym samym organizm ma nie wchłaniać radioaktywnego izotopu jodu.