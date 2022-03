Nie jest jasne jak ów generator numerów działa. Trudno więc powiedzieć do kogo właściwie trafiają wiadomości tekstowe. Warto też mieć na uwadze, że skoro wiadomości tekstowe są przekazywane do rosyjskich sieci komórkowych, to również są rejestrowane numery ich nadawców. Rosyjskie służby mogą gromadzić te numery w celach trudnych do przewidzenia.