Rosyjscy barbarzyńcy zniszczyli ukraińskie muzeum. W nim unikatowe komputery z czasów ZSRR

Czepianow, na szczęście, nadal żyje. Orkowie imperium zła jeszcze nie zdołali go zamordować, w przeciwieństwie do znacznej części populacji Mariupola. Sam zainteresowany jest jednak bezdomny, jego blok mieszkalny również został zbombardowany. Deklaruje jednak, że wszystkie eksponaty z Club 8-bit zostały udokumentowane fotograficznie, a same zdjęcia są umieszczone w chmurze.