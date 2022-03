Potężne rakiety Ukraińców. System BM-30 Tornado miażdży rosyjskie wojsko

Przygotowanie do użycia BM-30 Tornado trwa trzy minuty od momentu uzyskania koordynatów o celu. Pełna salwa 12 pocisków zostaje wystrzelona w 38 sekund. Po oddaniu strzału bateria jest gotowa do marszu w ciągu minuty, co pozwala szybko uniknąć nieprzyjacielskiego kontr ognia.



W 2008 r. Ukraina posiadała około 99 systemów BM-30 Tornado, a Rosja 109.