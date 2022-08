Gwałtowne zaostrzenie prawa definiującego (nie)legalność zabiegu aborcji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych były prawdopodobnie inspiracją dla Mozilli - firmy odpowiedzialnej między innymi za otwartoźródłową przeglądarkę Firefox - do przyjrzenia się mobilnym i webowym aplikacjom, które zostały zaprojektowane, by pomagać kobietom w dbaniu o ich ciało i cykl menstruacyjny. Okazuje się, że polityka bezpieczeństwa większości jest godna skrajnej krytyki. Co więcej, niemal wszystkie przechowują dane w taki sposób, że w razie otrzymania nakazu lokalnych władz o ich udostępnienie - są zmuszone to zrobić.