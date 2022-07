W takiej formie dane pacjenta mogą być przetwarzane przez szpital czy lekarza prowadzącego. Ponadto w niektórych przypadkach prawo wymaga od lekarzy dzielenia się informacjami medycznymi o danym pacjencie (np. w przypadku transportu do innej instytucji leczniczej). Jeżeli dane mogą być swobodnie, bez zgody i wiedzy pacjenta “przerzucane” pomiędzy lekarzami, nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie dane były udostępniane również pomiędzy stanami. Potencjalnie prowadząc do hipotetycznej sytuacji, w której mieszkanka stanu zabraniającego aborcji zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej za przebycie zabiegu w stanie, który tego dopuszcza. I choć stany dopuszczające aborcję pracują nad nowelizacją prawa, które uniemożliwi lekarzom udostępnianie danych medycznych w procesach karnych lub cywilnych (np. Connecticut), to problem swobodnej wymiany informacji pomiędzy lekarzami nadal pozostaje.