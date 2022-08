TikTok, AliExpress, WeChat: algorytmy karmiące nas treściami trafiły w ręce chińskich władz

Trudno wskazać na krótkoterminowe konsekwencje łatwego dostępu chińskiej administracji do algorytmów największych platform internetowych na świecie. Władze Chińskiej Republiki Ludowej mają teraz dostęp do know how na temat tego, jak najlepiej trafić z treścią do odbiorcy masowego. Jak być skutecznym z przekazem, jak wywołać reakcję odbiorcy, jak wpłynąć na jego zachowanie. Powstaje jednak pytanie, czy Chińczycy już wcześniej nie dysponowali podobną wiedzą, skoro największe technologiczne korporacje Państwa Środka od zawsze cechowała zależność wobec Pekinu.