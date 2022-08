Myśleliście, że Tim Cook dba o waszą prywatność? Apple po prostu nie dogadał się z Facebookiem na kasę

18 mld dol. Tyle szacunkowo wynoszą straty poniesione przez Facebooka, Twittera, Snapa i YouTube’a tylko w tym roku z powodu polityki prywatności Apple’a, która pozwala użytkownikom wybrać, czy ten pozwala na udostępnianie danych do profilowania reklamowego. Facebook (czy też Meta) robił wszystko, by nowa polityka prywatności nie weszła w życie i próbował nawet przekonywać, że małe biznesy przez to upadną; póki co jednak nie słychać tumultu padających biznesów, a jedynie ryk zarządu Mety, którym sprzed nosa uciekają kolejne dolary. A uciekać musi ich naprawdę sporo w porównaniu do okresu sprzed wprowadzenia nowych zasad, bo wg ostatnich danych ledwie 37 proc. użytkowników godzi się na bycie śledzonym.