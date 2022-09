Instagram przestanie doprowadzać ludzi do szału. Firma wycofała się z irytującej zmiany

A to właśnie dzieje się od kilku tygodni na Instagram Stories, co jest tym bardziej irytujące, że od dłuższego czasu nie mamy żadnego wpływu na to, co dokładnie się nam w Stories wyświetla. Jedne Stories to obrazki i filmy od obserwowanych ludzi, a potem Instagram karmi nas serią „polecajek” i reklam. Nigdy nie wiadomo, co tam zastaniemy, więc odtworzenie dźwięku znienacka może być co najmniej kłopotliwe, zwłaszcza gdy przeglądamy Instagram np. w komunikacji miejskiej czy stojąc w kolejce do kasy.