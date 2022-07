Dla pokolenia Millenialsów czy nawet osób bliższych 50-tce "Google" to niemal synonim internetu, a słowo "google’owanie" lata temu weszło do powszechnego użycia jako przekopywanie zasobów sieci. I nic dziwnego, bo Google to hegemon na rynku wyszukiwarek, map i wielu innych cyfrowych produktów pierwszej potrzeby. To potęga, która wydaje się być nie do ruszenia. Tymczasem okazuje się, że Google drży przed swoimi rywalami, którzy podbierają mu coraz więcej młodych użytkowników.