Instagram rusza z automatycznym tłumaczeniem Stories. Zajęło to tylko pięć lat

Anglojęzyczne profile w social media mają ułatwione zadanie i docierają na wiele rynków jednocześnie, ale nie wszyscy znają angielski, więc wielu twórców decyduje się komunikować z odbiorcami w swoim rodzimym języku, co zamyka ich w lokalnej bańce. Pewnym rozwiązaniem są automatyczne tłumaczenia postów, ale do tej pory nie działały one w ramach Instagram Stories. Teraz to się zmienia.