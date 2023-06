Pobierz i sprawdź iOS 17 już teraz za darmo. Ale uważaj

To nie będzie idealna wersja iOS 17. Do jej oficjalnego wydania pozostało jeszcze z cztery miesiące, więc potrzeba jeszcze czasu na dopracowanie i usunięcie błędów. Możecie napotkać wiele bugów, problemów i niekompatybilności z aplikacjami innych twórców. Nie będzie to idealne doświadczenie, mogę wam to zagwarantować.