Wkurzasz się grając na Maku? Oto jak okiełznać komputer od Apple

if [ '2' = $(defaults read com.apple.dock wvous-tl-corner) ]; then

defaults write com.apple.dock "wvous-tl-corner" -int 0

else

defaults write com.apple.dock "wvous-tl-corner" -int 2

fi

if [ '12' = $(defaults read com.apple.dock wvous-tr-corner) ]; then

defaults write com.apple.dock "wvous-tr-corner" -int 0

else

defaults write com.apple.dock "wvous-tr-corner" -int 12

fi

if [ '4' = $(defaults read com.apple.dock wvous-bl-corner) ]; then

defaults write com.apple.dock "wvous-bl-corner" -int 0

else

defaults write com.apple.dock "wvous-bl-corner" -int 4

fi

if [ '14' = $(defaults read com.apple.dock wvous-br-corner) ]; then

defaults write com.apple.dock "wvous-br-corner" -int 0

else

defaults write com.apple.dock "wvous-br-corner" -int 14

fi

killall Dock