Wcisnęli Apple'owi kilka tysięcy podróbek iPhone'ów. Ten przekręt był prawie doskonały

W okresie od maja 2017 do września 2019 roku Sun, Xue oraz inne powiązane z nimi osoby oszukiwali Apple'a poprzez przesyłanie do naprawy podrobionych iPhone'ów. Miało to na celu wyłudzenie od koncernu oryginalnych telefonów, które później były wysyłane do Chin, gdzie były sprzedawane na części i wykorzystywane przez serwisy naprawcze.