To było nieuniknione. Tak Microsoft zmienia podejście do swoich gier wideo

Jeden dział, który może mieć pewne problemy z dostosowaniem się do tej rzeczywistości, jest Microsoft Gaming. Na dziś generatywna sztuczna inteligencja w świecie gier wideo nie za bardzo się przydaje. AI bywa wykorzystywane przez procesory graficzne do wyostrzania i upłynniania obrazu i właściwie to w dużej mierze tyle. Microsoft ma jednak pewien plan. Choć nie jest jeszcze jasne, czy przypadnie on do gustu również i graczom.