Zrobili Tetrisa działającego w PDF-ie. Sprawdziłem i mnie wciągnęło

Pomijając zbędne szczegóły techniczne dotyczące gry, trzeba powiedzieć, jak wygląda kwestia sterowania. Jak to rozwiązano? W dokumencie mamy określone pole gry, na którym pojawiają się wszelkie bloki, obok natomiast znajdziemy wynik wyrażony w punktach. Poniżej znajdują się ekranowe przyciski sterowania prawo, lewo, dół oraz obrotu klocka, z których skorzystamy na urządzeniach z ekranem dotykowym – np. smartfonach. Natomiast poniżej znajdzie się też pole do wprowadzania tekstu, które musimy wyczyścić i możemy zacząć sterować grą. Jak to wygląda? Zupełnie tak, jak gdybyśmy wpisywali literki do zwykłego dokumentu, tyle że korzystamy ze standardowych klawiszy WASD.