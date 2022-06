Tetris: ta gra wkurzyła każdego. Ciągle jest online i za darmo

Jedynym, co uległo zmianie w stosunku do początkowej koncepcji było najbardziej chyba dziś charakterystyczne dla Tetrisa znikanie rzędów, które wypełniały ekran na szerokość. Początkowo gra nie miała takiej funkcji, ale prowadziło to do tego, że rozgrywka trwała około 20 sekund. Proste i świetne rozwiązanie pojawiło się jednak już na dość wczesnym etapie produkcji i można było zacząć podbój świata.