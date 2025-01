Już wiemy, co dostaniesz pod choinkę w tym roku. LEGO i Nintendo ogłaszają nowy zestaw klocków

GameBoy to przenośna konsola do gier wydana przez Nintendo w 1989 roku. Urządzenie zrewolucjonizowało branżę gier, umożliwiając - dzięki systemowi wymiennych kartridży i długiej żywotności baterii - grę w liczne gry wideo poza domem. To właśnie na GameBoyu zadebiutowały popularne do dziś serie gier, takie jak Pokémon czy Kirby, które stały się kulturowymi fenomenami. Sukces GameBoya pobudził rozwój przyszłych przenośnych urządzeń do gier i ugruntował reputację Nintendo jako lidera w branży gier.