Recenzja Super Mario Party Jamboree - najlepsza odsłona od 20 lat, pięknie niszczy przyjaźnie

Nim przejdziemy do specyfiki Jamboree, szybkie przypomnienie: Mario Party to seria łącząca cyfrową grę planszową z pakietem mini-gier. Gracze rzucają wirtualną kostką i przesuwają pionki na planszy, ale zamiast gonić do mety, zbierają gwiazdki. Ich zdobywanie ułatwiają monety, które zamienia się na przydatne przedmioty, na przykład podwójne kości albo pułapki na innych graczy. Główne źródło monet to mini-gry, w których gracze rywalizują bądź współpracują ze sobą.