Świetne Resident Evil od Nintendo, taki sobie port. Recenzja Luigi’s Mansion 2 HD

Producenci portu wyraźnie podnieśli jakość oprawy graficznej: część modeli jest zupełnie nowa, część tekstur powstała od zera, z kolei natywna rozdzielczość została kilkukrotnie zwiększona, rozprawiając się z efektem ząbkowania. Do tego dochodzą lepsze efekty świetlne, co w przypadku pseudo-horroru ma wielkie znaczenie. Czasem możemy też dostrzec bogatsze w detale obiekty - klamki zyskały śrubki, donice otrzymały wzorki etc. Jednak co do zasady, mamy do czynienia z tą samą grą, co na konsoli Nintendo 3DS. Można było pójść krok dalej.