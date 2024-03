Recenzja Alone in the Dark: twórcy przestraszyli się własnej gry

Alone in the Dark było rewolucją. Świetnie sprzedającym się fenomenem, dzięki któremu inne serie horrorów wykiełkowały jak grzyby po deszczu. Twórcom z Infogrames nigdy jednak nie udało się należycie skonsumować sukcesu, przez co współcześnie to Silent Hill czy Resident Evil stanowią ukochane serie miłośników horroru, nie Alone in the Dark.