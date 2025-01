Ten moment z Kingdom Come: Deliverance 2 zapamiętam na długo. Twórcy zrobili kapitalną robotę

Wchodzę na podwórko rzemieślnika, a tam scenografia jak z horroru. Stróżki krwi. Kosze pełne wnętrzności. Podwieszone rozpłatane ciała. Kości oraz flaki walające się po ziemi. No i on, pośrodku tego wszystkiego: garbarz Benesz, uwijający się w pocie czoła, co by zdążyć przed zachodem słońca.