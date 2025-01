Kingdom Come: Deliverance 2 po 50 godzinach: życie chłopa to przygoda roku

Dzięki zaawansowanym technikom walka staje się nie tylko łatwiejsza, ale też znacznie ciekawsza. Bez nich starcia w Kingdom Come: Deliverance 2 są równie drewniane co w pierwszej części. Dopiero kontry sprawiają, iż szermierka nabiera konkretnego, mięsistego, bardziej zręcznościowego charakteru. Wcześniej walka jest żmudna i monotonna. Za to po 50 godzinach, że gdy mam okazję zaatakować bandytów w czasie szybkiej podróży, zawsze to robię, nie unikając okazji do machania mieczem.