Wampiry w Karpatach od twórców Wiedźmina. The Blood of Dawnwalker wygląda cudnie

Rebel Wolves to studio pod kierownictwem Konrada Tomaszkiewicza – szefa produkcji Cyberpunka 2077 oraz dyrektora przy Wiedźminie 3. Rebel Wolves tworzy łącznie 120 osób, z czego znaczna część to byli pracownicy CD Projektu RED. Studio działa od lutego 2022 r., a ich pierwsza produkcja to The Blood of Dawnwalker. Polska drużyna nareszcie może pokazać światu, nad czym pracowała przez ponad dwa lata.