To już 1,5 roku. Sprawdzam, czy AI PC to nadal marnowanie krzemu

Włączenie NPU do architektury PC przynosi wymierne korzyści w zakresie wydajności. Dzięki dedykowanemu układowi do przetwarzania zadań AI odciąża się główny procesor (CPU) oraz procesor graficzny (GPU), które tradycyjnie musiałyby obsługiwać te obciążające operacje. To prowadzi do bardziej płynnego działania systemu, zwłaszcza podczas równoczesnego wykonywania wielu aplikacji wymagających intensywnego przetwarzania danych.