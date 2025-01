Oto najlepsze PC z Windowsem na ten rok. Do pracy i do gier

8-calowe mobilne konsole do gier Lenovo Legion Go S oferowane będą w dwóch wersjach: z Windowsem oraz w tańszej wersji ze SteamOS. Co prawda ta druga zapewnia zgodność z ograniczoną liczbą gier z biblioteki Steam, zaś ta z Windowsem obsłuży niemal każdą grę - to może się okazać, że tańsza wersja będzie tą chętniej wybieraną. Windows jest uważany za system bardzo niewygodny w mobilnych konsolach do gier, zaś Steam OS to jego absolutne pod tym względem przeciwieństwo, zapewniające przy tym nieraz wyższą wydajność w grach.