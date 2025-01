Trzymasz laptopa ciągle pod ładowarką i rujnujesz baterię? Mówią, że mają na to sposób

Lighty Electronics to amerykański startup założony przez rumuńskiego inżyniera, Ovidiu Sandru. Sztandarowym produktem jest Chargie, niewielkie urządzenie wielkości pendrive'a pozwalające na zarządzanie ładowaniem urządzenia, do którego jest podpięte. Pierwsza wersja Chargie z 2020 roku była przeznaczona dla smartfonów i innych urządzeń ładowanych prądem o niskiej mocy przez USB (USB-C lub USB-A, zależnie od wersji). Po podłączeniu Chargie do ładowarki, akcesorium może odcinać dopływ prądu, gdy wykryje naładowanie urządzenia do określonej przez użytkownika wartości (np. 80 proc.) oraz pozwala na zaplanowanie harmonogramu ładowania poprzez aplikację mobilną.