Łatwo jest kupić MacBooka ale z Windowsem. Ale przykro na nie patrzeć

Jak informuje The Verge, lada dzień pierwsi producenci komputerów zaczną prezentować światu stacjonarne komputery Copilot+. Wymagania Microsoftu się nie zmieniają, co oznacza, że będą musiały mieć na obudowie przycisk Copilot, co będzie tematem całkiem zasłużonych żartów. Przede wszystkim jednak bazować będą na tych samych układach, co chwalone tak często na łamach Spider’s Web laptopach. W przypadku AMD i Intela wręcz jeszcze wydajniejszych odmian, z jeszcze potężniejszymi GPU (a w przypadku Qualcomma będą to dokładnie te same czipy, co w laptopach).