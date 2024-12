Qualcomm idzie na całego. W przyszłym roku mamy zapomnieć o stacjonarnych Macach

Odniesienie sukcesu na rynku desktopów będzie dla Qualcomma pewnym problemem. W przypadku tabletów i desktopów oferuje sprawność energetyczną na dziś dla konkurencji od Intela i AMD niemal nieosiągalną. Ta jednak traci na znaczeniu w przypadku komputerów stacjonarnych, a to oznacza, że jedyne, co stacjonarny Snapdragon X2 mógłby zaoferować, to bardzo korzystny stosunek możliwości do ceny - by w ten sposób rekompensować brak stuprocentowej zgodności z oprogramowaniem x64.