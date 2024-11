Google przyznaje - Pixele mają kiepskie procesory. I tak pozostanie

Według tych samych dokumentów, przeznaczony przyszłorocznym urządzeniem Tensor G5 będzie niewiele różnił się od aktualnie wykorzystywanego układu. Będzie produkowany przy użyciu precyzyjniejszego procesu technologicznego, co powinno wpłynąć korzystnie na jego sprawność energetyczną. Z kolei jego następca, Tensor G6, ma… mieć mniejszy koprocesor graficzny - poświęcono blok do przeliczeń śledzenia promieni, by zredukować problemy z emisją ciepła i energożernością.