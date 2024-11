Król procesorów jest tylko jeden. Jest nim Apple

Już niedługo do pierwszych klientów trafią przesyłki kurierskie z komputerami Mac z chipsetem M4. Wygląda na to, że jest się na co cieszyć. Według pierwszych wyników z benchmarku, układy M4 Pro i M4 Max oferują znacząco wyższą wydajność niż się spodziewano - w swojej klasie absolutnie rekordową.