Nie dość, że stary, to jeszcze gorszy. iPad mini odsłania kolejną wadę

To już oficjalnie: jak zauważył serwis 9to5mac, chip A17 Pro w iPadzie mini 7 to okrojona wersja układu z iPhone'a 15 Pro. A17 Pro został wprowadzony w zeszłym roku wraz z iPhone'em 15 Pro i 15 Pro Max, i do tej pory były to jedyne urządzenia wyposażone w ten układ.