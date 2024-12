Miałem sobie kupić ten komputer, jak już będę bogaty. Przestali go produkować

Za wydajność odpowiadają procesor Intel Core i7 11. generacji w połączeniu z kartą graficzną GeForce RTX 3060. Niestety, nie ma wersji z układami nowszych generacji. I żeby była jasność - to sprzęt, który sprosta renderowaniu projektów 3D, edycji filmów w wysokiej rozdzielczości czy pracy z zaawansowanymi programami do obróbki graficznej. Kosztujący ułamek tej ceny nieco mniej bajerancki Mac poradzi sobie jednak z tymi zadaniami lepiej. Tym bardziej klasyczna stacja robocza. Do mojej pracy to więcej niż nadto, choć brak NPU dawałby coraz więcej mi we znaki.