Zapomnij o MacBooku OLED. Apple szykuje coś na pocieszenie

Obecnie sprzedawane MacBooki Air wyposażone są w wyświetlacze TFT LCD z amorficznego krzemu (a-Si). Droższe komputery MacBook Pro są już oferowane z ekranem w nowej technologii od 2022 r. (modele 14,2- i 16,2-calowe), co w teorii oznacza, że tańsze laptopy Apple'a będą miały równie dobre wyświetlacze jak te droższe. Co to dokładnie oznacza?