Gdybym miał wybrać laptop z GeForce RTX 50, byłby to Razer Blade 16 2025. Co za sprzęt

Według Razera nowy Blade to najsmuklejszy gamingowy laptop z układem RTX 50 dostępny na rynku. Dzięki zaprojektowanemu na nowo systemowi chłodzenia, urządzenie ma zaledwie 1,49 cm wysokości w najwęższym miejscu. Przez to jest poręczne oraz mobilne, co docenią nie tylko gracze, ale także twórcy treści, na przykład fotografowie oraz montażyści pracujący w terenie.