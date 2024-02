To arystokracja gamingowych laptopów. Razer Blade 16 2024 - recenzja

Blade 16 to bestia, to nie podlega dyskusji. To nadzwyczaj szybki komputer przenośny, przy czym przez szybkość należy rozumieć zarówno surową wydajność, jak i też responsywność. Nie ma żadnej aplikacji czy gry komputerowej, z którą ten komputer nie poradziłby sobie w satysfakcjonujący sposób. To wspaniała maszyna zarówno do mobilnego AutoCAD-a (co ciekawe, domyślnie aktywne sterowniki to Nvidia Studio, czyli te do pracy, zamiast do gamingu), jak i też do przemierzania Night City w Cyberpunku 2077, oczywiście z pełnym śledzeniem promieni.