Ten model AI ma zastąpić pozostałe. "Rozumuje, zanim jeszcze przetworzy pytanie"

To, co ma w szczególności wyróżniać model o3, to jego obiecana odporność na halucynacje. OpenAI o3 potrafi sam sprawdzać swoje odpowiedzi, i to nie tylko te finalne prezentowane użytkownikowi, ale też te pośrednie, które pozwoliły mu dotrzeć do danej konkluzji - proces, który OpenAI określa rozumowaniem. Dzięki temu ten ma stać się szczególnie użyteczny w zastosowaniach związanych z fizyką i matematyką, gdzie GPT z uwagi na skłonności do halucynacji jest kompletnie bezużyteczny.