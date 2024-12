W tej szkole boty zastąpią nauczycieli. Nauka potrwa 2 godziny dziennie

Program oraz metody nauczania w szkołach czarterowych mogą znacznie odbiegać od tych w tradycyjnych placówkach. Choć ten typ szkół cechuje wysoka autonomia pod względem decyzji co do tego jak ma przebiegać proces nauczania, to ich powołanie musi być zatwierdzone przez odpowiedni organ stanowy. Ten sam organ stanowy ma prawo wycofać pozwolenie na działalność (a więc zamknąć) szkołę czarterową jeżeli placówka nie wypełnia pierwotnie założonych celów.