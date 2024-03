Uczniowie udają, że piszą prace, a nauczyciele, że je sprawdzają. Tak teraz wygląda szkoła

Jak zaznacza Axios, choć system wywołuje mieszane uczucia, to w rzeczywistości Writable i inne podobne mu narzędzia spotykają się z umiarkowaną aprobatą rodziców. W październiku ubiegłego roku amerykańska Krajowa koalicja na rzecz opcji szkół publicznych ("National Coalition for Public School Options") opublikowała wyniki ankiety, z których wynika, że aż 45 proc. badanych rodziców zgadza się, by to AI oceniała pracę ich dzieci w szkole.