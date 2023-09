Przeczytaj ten tekst, jeśli pracujesz w polskiej uczelni. Jak nie krzywdzić studentów — poradnik

Walka z nadużyciami generatywnej AI w szkole to przede wszystkim działania prewencyjne. Ma ona dwa aspekty: pierwszym jest dostosowanie narzędzi sprawdzania wiedzy do nowych warunków. Tu przede wszystkim mam na myśli zmianę sposobów sprawdzania wiedzy na metody faworyzujące pisanie dłuższych wypowiedzi w obecności wykładowcy (lub nauczyciela) i kiedy to możliwe, sprawdzanie wiedzy sposobami, w których generatywna AI nie pomoże (np. wypowiedź ustna).



Drugim aspektem jest samo podejście do generatywnej sztucznej inteligencji. Negatywne wartościowanie ChatGPT, Binga czy Barda paradoksalnie jest ze szkodą dla dydaktyka i ucznia. Bowiem nie chodzi o to, by zamknąć się całkowicie na generatywną AI, gdyż sypie ona błędami i niczym biblijny zakazany owoc, kusi łatwością wykonywania wymagających zadań. Generatywną AI można wykorzystać z powodzeniem dla obu stron, jednak wymaga to dialogu.



Dialogu, w trakcie którego tak wykładowcy, jak i studenci (lub nauczyciele i uczniowie) wyjaśnią sobie zasady korzystania z AI: co jest dozwolone, a co nie. Oczywiście niedozwolone jest wykorzystanie AI do napisania wypracowania czy eseju - to po prostu plagiat. Ale AI może z powodzeniem opracowywać notatki na podstawie odpowiednich promptów (oraz informacji dostarczonych przez użytkownika, jeżeli temat jest bardziej złożony), może sformułować pytania i podpowiedzi, które ułatwią samodzielne pisanie. Do pewnego stopnia (do pewnego, bowiem nie mamy przywileju takiego jak Harvard), może stanowić podręcznego dydaktyka, który odpowie na pytania, na które odpowiedzi nie udało się znaleźć w literaturze przedmiotu czy po prostu wyjaśni pewne problemy.