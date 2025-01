Możesz już korzystać z lepszego Google Gemini i Copilota. Boty stały się mądrzejsze

W Copilocie nazywa się to Think Deeper i pozwala na obsługę bardziej złożonych pytań. Uruchomienie funkcji zwiększy czas oczekiwania na odpowiedź, ale za to możemy uzyskać bardziej trafną, adekwatną informację zwrotną. Nie jest to opcja, która sprawdzi się do wszystkich rodzajów pytań – np. kiedy chcemy uzyskać szybkiego, krótkiego wyjaśnienia tematu. Jeśli chcecie np. zaplanować podróż za granicą, to Copilot z omawianą opcją powinien poradzić sobie lepiej niż inni darmowi asystenci sztucznej inteligencji.