Zobaczył, że boty kradną informacje z jego strony. Zastawił pułapkę, której pożałowały

Jednocześnie oprogramowanie to miecz obosieczny, gdyż uruchomienie Nepenthes na własnej stronie internetowej wiąże się z kilkoma zagrożeniami, w tym zwiększonym obciążeniem serwera z powodu nieskończonego labiryntu plików statycznych, co może spowolnić witrynę lub spowodować awarie. Nepenthes może również negatywnie wpływać na optymalizację strony dla wyszukiwarek internetowych, zatrzymując "przyjazne" roboty indeksujące, co prowadzi do obniżenia pozycji witryny w wyszukiwarkach.