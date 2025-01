Chiński bot AI nawet nie kryje się z cenzurą. Pokazał użytkownikowi, co naprawdę myśli

DeepSeek to chiński startup, którego modele generatywnej sztucznej inteligencji od kilku dni oblegają nagłówki największych serwisów technologicznych i biznesowych. Firma wywołała panikę w Dolinie Krzemowej i Wall Street pokazując, że dobra i zaawansowana generatywna sztuczna inteligencja może być także stosunkowo tania w tworzeniu.



Jednak to, co bardziej interesuje użytkowników to dalekowschodnie pochodzenie startupu. Bowiem rządząca w Chinach partia od dekad stosuje cenzurę we wszystkich środkach masowego przekazu, ograniczając dostęp do informacji, modyfikując lub wręcz wymazując z mediów informacje o wydarzeniach historycznych czy politycznych niewygodnych. A stąd już prosta droga, by sprawdzić, czy linia partii jest realizowana także przez czatbota.