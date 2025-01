Chiński bot rysuje lepiej niż amerykański. DeepSeek pokazał, co potrafi Janus

Janus wprowadził koncepcję oddzielonych koderów wizualnych, wykorzystujących ścieżki do rozumienia i generowania w ramach pojedynczej architektury. Z kolei JanusFlow opiera się na Janusie, wprowadzając do generatora obrazów rektyfikowany przepływ (rectified flow) - metodę dostrajania, dzięki której liczba "kroków", jakie AI podejmuje podczas generowania obrazów skraca się z około 12 do zaledwie jednego. To z kolei ma sprawiać, że JanusFlow generuje obrazów wyższej jakości niż Janus i poprawia semantyczne rozumienie poleceń użytkownika - innymi słowy JanusFlow lepiej niż Janus "rozumie" znaczenie słów, tworząc obrazy dokładnie w myśl opisu tekstowego.