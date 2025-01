DeepSeek na kolanach. Chińczycy mówią o potężnym ataku

DeepSeek to generatywna sztuczna inteligencja stworzona przez chiński startup o tej samej nazwie, która od kilku dni podbija świat. Czatbot stworzony przy użyciu modelu DeepSeek R1 wzbudził nie tylko zainteresowanie internautów - aplikacja DeepSeek obecnie jest najpopularniejszą aplikacją w sklepach App Store i Google Play - ale i pobudziła Dolinę Krzemową. Bowiem według deklaracji modele DeepSeek dorównują możliwościami najlepszych modeli OpenAI, przy jednoczesnym użyciu ułamka mocy obliczeniowej swojej zachodniej konkurencji.



Jednak każdy medal ma dwie strony, bo choć DeepSeek obecnie może cieszyć się popularnością podobną do tej, jaką OpenAI zdobyło po udostępnieniu czatbota ChatGPT, to jednocześnie startup padł ofiarą pierwszego cyberataku.